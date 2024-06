Ecco il vocale della direttrice Md alle cassiere: «In bagno non si va più». Le ex dipendenti: «Altri casi, ci insultava e minacciava» – L’audio

Sospesa la responsabile del punto vendita Md di Brandizzo, nel Torinese, dopo la diffusione del messaggio vocale in cui impone alle cassiere di «farsela addosso» anziché andare di continuo in bagno

L’audio in cui la direttrice di un supermercato Md a Brandizzo, nel Torinese, intimava i dipendenti di «farsela addosso» anziché andare continuamente in bagno, era solo «l’ultimo episodio di una lunga serie». Lo spiega il sindacalista Francesco Sciarra della Uiltucs Ivrea al Messaggero, secondo il quale «i problemi con questa responsabile del punto vendita vanno avanti da tempo». Ora le dipendenti si sono rivolte al sindacato, che per «otto volte» avrebbe chiesto alla direzione Md un incontro «ma siamo sempre stati ignorati». L’azienda però nega e sostiene che lo scorso 7 giugno un incontro con il sindacato c’è stato «per l’esame della situazione aziendale e nessun riferimento all’accaduto è stato fatto in quella sede, dove avremmo ribadito le azioni e i provvedimenti intrapresi per l’episodio di Brandizzo».

L’azienda ha sospeso la responsabile del punto vendita Md di Brandizzo, dove ora il sindacato vuole organizzare un presidio per protestare. Alcune ex dipendenti parlano di altri insulti rivolti loro dalla direttrice. «Ci diceva che siamo capre, urlava, i modi sono tutti quelli che avete sentito. Diceva cose sempre offensive, tipo “ti butto sotto la pressa”». L’audio in cui la donna con toni esasperati diceva alle dipendenti di «farsela sotto» era stato mandato in una chat Whatsapp agli inizi di giugno diretto a tutte le cassiere. Nel messaggio vocale, la direttrice diceva che le dipendenti potevano usare il bagno solo per motivi urgenti, così da evitare il «continuo apri e chiudi». E poi diceva: «Voi in bagno non ci andate più, fate appena quattro ore, piuttosto fatevela addosso». Così il punto vendita è ingestibile».

