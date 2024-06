Euro 2024, così l’Italia può qualificarsi agli ottavi: cosa succede se pareggia contro la Croazia o chiude il girone a pari punti

La sconfitta contro la Spagna rende più complicata la strada per l’Italia per il passaggio agli ottavi di Euro 2024. Ma gli azzurri non sono ancora fuori dai giochi. Lunedì 24 giugno alle 21 contro la Croazia servirà almeno un pareggio per chiudere il girone B al secondo posto. Con gli occhi puntati su Spagna-Albania, dove agli azzurri toccherà tifare per la Roja. Tre punti per passare il turno potrebbero essere sufficienti all’Italia, come dimostrano anche alcuni precedenti storici. Nel 2021 per esempio, era successo al Portogallo, che nell’edizione precedente aveva vinto l’Europeo.

Agli ottavi da secondi o terzi nel girone

Se la selezione di Luciano Spalletti riuscisse a chiudere il girone al secondo posto, l’abbinamento per gli ottavi sarà con la seconda del gruppo A. Con buone probabilità quindi la Svizzera. Se invece l’Italia dovesse chiudere il girone al terzo posto e venisse ripescata tra le migliori terze, il percorso rischia di essere più complicato. Le possibili avversarie per gli azzurri potrebbero essere la prima del gruppo E, con il Belgio favorito, o del gruppo F, quindi il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Che cosa succede a pari punti

Secondo il regolamento, se il girone dovesse concludersi con due o più squadre a pari punti, i criteri indicati per stabilire l’ordine della classifica sono:

maggiore numero di punti negli scontri diretti

migliore differenza reti negli scontri diretti

maggior numero di gol segnati negli scontri diretti

migliore differenza reti generale nel girone

maggior numero di gol segnati nel girone

maggior numero di vittorie nel girone

migliore condotta fair play del girone (calcolando ammonizioni ed espulsioni)

migliore posizione nella classifica alle qualificazioni europee

