«Senza neri non vinceremmo», la frase della deputata dei Verdi su Euro 2024 sommersa dalle accuse di razzismo

Secondo un sondaggio in Germania, il 21% dei tedeschi preferirebbe avere più giocatori bianchi in squadra. La deputata aveva provato a difendere la selezione di Julian Nagelsmann. Ma le sue dichiarazioni sono state un boomerang

Un post dal nobile intento di biasimare il razzismo in Germania che, però, è stato scritto in modo tale da contenere a sua volta delle sfumature razziste. La deputata tedesca Katrin Göring-Eckardt, riporta la Bbc, ha ammesso l’errore e ha posto le sue scuse. La politica dei Verdi, facendo riferimento a un sondaggio che aveva rilevato come il 21% degli intervistati preferirebbe vedere più bianchi nella nazionale, aveva scritto: «Questa squadra è davvero eccezionale. Immaginate se ci fossero solo giocatori tedeschi bianchi». Göring-Eckardt, che è stata anche vicepresidente del Parlamento tedesco, aveva poi aggiunto: «Sono orgogliosa di questa squadra e spero che possiamo convincere anche quel 21%».

Il post ha innescato una shitstorm degli utenti. Ma anche il mondo politico si è indignato, nonostante fosse chiara l’intenzione di Göring-Eckardt di elogiare la diversità della nazionale. «Trovo davvero preoccupante quando le persone in Germania vengono giudicate dal colore della loro pelle», ha dichiarato Wolfgang Kubicki, vicepresidente del Partito liberale, che fa parte del governo di coalizione tedesco insieme ai Verdi. Dall’opposizione, Manuel Ostermann, membro della Cdu, si è rivolto idealmente alla Goering-Eckardt affermando: «Stai giudicando le persone in base al loro aspetto? Secondo la tua stessa definizione, questo sarebbe razzista».

