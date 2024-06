«La palla va a fan…», su Rai1 sfiorata la gaffe in diretta: cosa si è sentito nell’intervallo di Italia-Spagna – Il video

«Allora non sono l’unico ad averlo sentito» scrivono diversi utenti su X sotto un video che sta circolando dopo la sconfitta dell’Italia contro la Spagna a Euro 2024. Le immagini si riferiscono alla diretta su Rai1 durante l’intervallo, quando la situazione in campo era ancora in parità senza gol e l’amarezza per la prestazione degli azzurri fino a quel momento è grande. Nella pausa, il telecronista Alberto Rimedio commenta con l’ex calciatore Antonio Di Gennaro l’unico tiro verso la porta degli azzurri. Proprio Di Gennaro parla del tentativo di Federico Chiesa, finito praticamente in curva: «E qui avviene il raddoppio di Fabian Ruiz», dice Di Gennaro che parlando di Chiesa sembra lasciarsi andare a un commento fin troppo esplicito: «Non va nell’uno contro uno, poteva calciare più incrociato, ma la palla va fan…». Di Gennaro però si ferma appena in tempo e prova a sterzare: «Va altissima». Tanti i commenti di solidarietà per l’autore della quasi gaffe, su cui più di uno si è trovato d’accordo: «Sarebbe stato un commento ineccepibile».

Leggi anche: