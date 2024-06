Euro 2024, verso Italia-Spagna: dove vederla, le probabili formazioni e cosa serve agli azzurri per superare il girone

Il secondo appuntamento della missione azzurra agli Europei 2024 è fissato alle ore 21 di questa sera, 20 giugno. La Nazionale guidata da Luciano Spalletti si gioca il primo posto del girone B contro la Spagna. Arbitra la partita alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, in Germania, lo sloveno Slavko Vinčić. Se una delle due squadre vince, si qualifica aritmeticamente agli ottavi del torneo. In caso di pareggio, sia l’Italia che la Spagna avranno comunque ottime chance di superare il girone: dopo il 2-2 tra Albania e Croazia, quest’ultime restano ancorata a un punto, mentre azzurri e furie rosse – prima del match di stasera – hanno già tre punti.

Qualche numero

La partita porta con sé un record: è la quinta edizione consecutiva degli Europei – dal 2008 in avanti – in cui le due squadre si affrontano. Ed è la 41esima volta che Spagna e Italia si sfidano in un match ufficiale: il parziale è favorevole all’iberici, che vantano 13 vittorie contro le 11 azzurre, mentre i pareggi sino ad oggi sono stati 16. Nell’ultimo confronto diretto, quello delle semifinali di Nations League del 2023, le furie rosse vinsero per 2-1. Riguardo alla partita di questa sera, i bookmakers danno per favorita la Spagna.

Dove vedere Italia-Spagna

La partita tra il team di Spalletti e quello di Luis de la Fuente sarà trasmesso in chiaro su Rai 1. Anche Sky ha acquisito i diritti per trasmettere i 90 minuti da Gelsenkirchen che trasmetterà sui canali di Sky Sport e in streaming su Now.

Le probabili formazioni

Gli azzurri dovrebbero scendere in campo ancora con il modulo 4-2-3-1. La probabile formazione vedrebbe partire titolari Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Barella, Jorginho, Chiesa, Frattesi, Pellegrini, Scamacca. La Spagna si schiererebbe, invece, con un 4-3-3. Dovrebbero calcare l’erba al primo minuto Unai Simon, Carvajal, Nacho, Le Normand, Cuccurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams.

