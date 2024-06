Londra, le ambientaliste irrompono all’aeroporto e gettano vernice sui jet: ma quello di Taylor Swift sfugge al blitz – Il video

Una coppia di ecoattiviste del gruppo Just Stop Oil ha fatto irruzione nell’area vip dell’aeroporto londinese di Stansted, cercando tra i jet parcheggiati quello di Taylor Swift: l’obiettivo era quello di imbrattare con vernice arancione il mezzo della cantante, in questi giorni nel Regno Unito per il suo tour di concerti. Swift, in effetti, è finita spesso al centro delle polemiche per la frequenza eccessiva con la quale ricorrerebbe ai mezzi inquinanti per effettuare i suoi spostamenti. Come molte altre star mondiali, d’altronde. Le attiviste ambientaliste, Jennifer Kowalski, 28 anni, e Cole Macdonald, 22 anni, sono riuscite a imbrattare alcuni dei velivoli parcheggiati. Non sarebbero però riuscite a trovare quello di Swift, nonostante avessero il numero di coda del jet. Sono state comunque arrestate con l’accusa di vandalismo e «interferenza al funzionamento delle infrastrutture nazionali». L’accaduto è stato riportato sul sito ufficiale di Just Stop Oil, insieme a un messaggio: «Viviamo in due mondi: uno in cui i miliardari vivono nel lusso, in grado di volare su jet privati, ​​lontani dall’altro, dove condizioni invivibili vengono imposte a innumerevoli milioni di persone». Il movimento chiede al governo del Regno Unito di porre fine allo sfruttamento dei combustibili fossili entro il 2030.

