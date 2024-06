Euro 2024, Francia-Olanda si chiude sullo 0-0. Annullata una rete agli Orange per fuorigioco

È tra Francia e Olanda, secondo match del gruppo D, il primo 0-0 di questo Europeo di Germania. A Lipsia le due big del calcio continentale disputano una partita ricca di occasioni da gol ma il risultato non si sblocca fino alla fine. Buono spettacolo ma nessun gol nel primo tempo. Dopo pochi secondi la prima occasione è sui piedi dell’ala arancio Frimpong, con Maignan che si salva in calcio d’angolo. Tre minuti dopo tocca a Griezmann impegnare il numero 1 avversario. L’azione più clamorosa vede nuovamente protagonista l’attaccante dell’Atletico Madrid, che non riesce a intercettare il passaggio nell’area piccola di Kanté, imbeccato da Thuram. La partita si mantiene vivace fino al termine dei primi 45 minuti. Il secondo tempo si apre senza sostituzioni e con ritmi più lenti, con le squadre meno disposte a scoprirsi. Nel momento migliore della Francia, dopo un’occasione nitida per Antoine Griezmann sprecata davanti a Verbruggen, l’Olanda si rende pericolosa due volte sulla sinistra con Gakpo. Ed è Depay a girarsi al limite dell’area piccola impegnando Maignan: sulla respinta, converte in rete Xavi Simons al 68esimo. L’arbitro Taylor, su indicazione del guardalinee e poi del Var annulla però il gol per fuorigioco di Dumfries, che ha impedito l’intervento dell’estremo difensore francese. Nel Gruppo D, Francia e Olanda si trovano ora a 4 punti, con l’Austria subito dietro a 3 e la Polonia ferma a 0.

Le formazioni

Gli Orange si presentano con un 4-3-3, e in campo RonaldKoeman schiera Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo. Anche Les Bleus si mettono con il 4-3-3: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Thuram. Il ct Deshamps non rischia Kylian Mbappé, che parte dalla panchina, dopo l’infortunio nella partita contro l’Austria in cui ha rimediato la rottura del setto nasale.

