Michele Emiliano e la legge sull’Autonomia: «Ci troviamo davanti a una secessione mite»

Con il Ddl sull’Autonomia «siamo di fronte all’inizio di una sorta di secessione mite di cui non tutti hanno piena consapevolezza. Questa legge pone le basi per la sistematica violazione del principio di uguaglianza tra enti e tra cittadini. Queste violazioni costituzionali impatteranno sulle aree più depresse del nostro Paese»: lo dice il presidente di Regione Puglia Michele Emiliano in un’intervista a Repubblica. Il governatore aveva definito l’Autonomia differenziata una contropartita del presidenzialismo: «Sì e oggi lo sono ancora di più viste le tempistiche di approvazione dei due provvedimenti: tra FdI e Lega è in atto un accordo politico scellerato che prevede questo tipo di scambio». Secondo Emiliano «Meloni sta investendo tutto sulla riforma del premierato; mi sembra di rivedere l’ossessione di Renzi nei confronti della sua riforma, sta spingendo in quella direzione e pur di raggiungerla è disposta ad accettare una riforma che è quella dell’autonomia che secondo me lei e il suo partito politico, in fondo, non condividono».

