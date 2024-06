Arrestato il rapper Daxter, spacciava in centro a Milano dall’auto in doppia fila

Usava l’auto come vero e proprio ufficio vendite il rapper Daxter, arrestato per spaccio in centro a Milano dagli agenti della Squadra Mobile. I poliziotti avevano notato il rapper, al secolo Eraldo Cekrezi, seduto in un’auto ferma in doppia fila in via della Moscova. A insospettire gli agenti della sezione Antispaccio è stato il nervosismo con cui il 25enne usava il suo cellulare, da cui il rapper staccava gli occhi solo all’arrivo di diverse persone vicino alla sua Citroen C3. A quel punto gli agenti decidono di seguirlo. E in via Savona riceve un altro «cliente». L’uomo, un cittadino australiano, è stato poi fermato e sanzionato per aver comprato una dose di cocaina. È quindi scattato il controllo sul 25enne a bordo della C3. Il rapper Daxter è stato trovato con 19 dosi di cocaina per un totale di 16,5 grammi e 2 mila euro in contanti.

La carriera musicale

Il rapper Daxter ha iniziato la sua carriera musicale alcuni anni fa. Nato a Durazzo, è in Italia sin da bambino. È partito vincendo diversi contest regionali e si è fatto le ossa nella scena musicale partecipando a diverse «battle» di freestyle. Alla fine del 2018 ha pubblicato il suo primo brano ufficiale, intitolato «Diamante». Nei tre anni successivi ha anche collaborato a una traccia collettiva intitolata «Dio perdonami». Si trattava di un progetto sviluppato con altri nomi noti della scena rap come Shaka Muni, il Ghost, Korbe, Capozanarky e Nettuno.

Leggi anche: