Roberto Baggio, rapina nella sua villa durante Italia-Spagna: «Picchiato e sequestrato per 40 minuti»

Una banda di cinque rapinatori ha portato via oro, gioielli e denaro

L’ex calciatore Roberto Baggio ha subito una rapina nella sua villa ad Altavilla Vicentina ieri sera, durante la partita degli Europei Italia-Spagna. Secondo il racconto del Corriere del Veneto una banda di cinque persone è entrata in casa verso le 21. Baggio ha tentato di affrontare il primo rapinatore, che lo ha colpito in fronte con il calcio della pistola e gli ha provocato una ferita. Poi lui e i famigliari sono stati chiusi una stanza. I ladri hanno portato via orologi, gioielli e denaro. Dopo la loro fuga Baggio ha sfondato la porta e ha chiamato i carabinieri. I militari hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. Poi è stato portato al pronto soccorso di Arzignano, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura alla fronte.

Leggi anche: