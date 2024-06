Bolelli-Vavassori trionfano ad Halle, battuti i tedeschi in casa nella finale di doppio: il punto decisivo – Il video

Andrea Vavassori e Simone Bolelli regalano ai tifosi italiani la prima esultanza dell’Open di Halle, in Germania. La coppia azzurra ha vinto in due set la finale del torneo di doppio, battendo in casa la coppia tedesca formata da Tim Puetz e Kewin Krawietz con il risultato di 7-6(7/3), 7-6(7/5). «Andiamo a Wimbledon con tanta fiducia», grazie ad un successo che dimostra «quanto conta il lavoro e sapersi rialzare dalle sconfitte«. Andrea Vavassori ha commentato così a Sky Sport la vittoria nel doppio ad Halle, torneo Atp 500 sull’erba, in coppia con Simone Bolelli, con il quale era stato battuto in finale al Roland Garros qualche settimana fa. «Siamo entrati in campo carichi e con il giusto atteggiamento. Abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, ma mentalmente siamo stati sempre nel match» ha aggiunto Bolelli. È il secondo trofeo conquistato dalla coppia azzurra, dopo quello di Buenos Aires a febbraio: «Ci sta premiando la costanza. Ora ci manca un 1000 e di coronare il sogno Olimpiadi» ha concluso Vavassori.

