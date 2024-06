Russia, attacchi armati in Daghestan contro una chiesa ortodossa e una sinagoga – I video

Una serie di attacchi armati si sono verificati domenica 23 giugno nel pomeriggio in alcune regioni caucasiche della Russia. Si tratterebbe di almeno tre incidenti separati. A Derbent e a Makhachkala, due cittadine del Daghestan separate da circa un centinaio di chilometri lungo la costa del Mar Caspio, un gruppo di uomini armati ha preso di mira luoghi di culto e agenti di polizia, mentre in Abkhazia, al confine con la Georgia, un commando attaccava un posto di blocco. Secondo il ministero dell’Interno russo in Daghestan l’attacco è stato condotto contro una sinagoga e due ortodossa, che sono state anche messe a fuoco. «L’auto con cui i sospettati erano fuggiti è stata identificata come una Volkswagen Polo bianca, targa 921», riferisce la Tass, «secondo le prime informazioni, un agente di polizia è stato ucciso e un altro è rimasto ferito». Ci sarebbero anche sei feriti. Makhachkala è la cittadina il cui aeroporto fu preso d’assalto circa otto mesi fa dopo l’annuncio dell’arrivo di un volo da Tel Aviv.