Sinner non riesce a battere, la crisi di riso in campo ad Halle dopo il boato dal pubblico: l’imprevisto contro il cinese Zhang – Il video

«La cosa più importante è che mi diverta a giocare a tennis» dice spesso Jannik Sinner. Ma quel che è successo durante la semifinale dell’Open di Halle in Germania deve essere andato ben oltre la sua immaginazione. Contro il cinese Zhang, il 22enne ha avuto una vera e propria crisi di riso. Tutto è successo nel secondo set, quando Sinner era in svantaggio 6-5 contro il cinese numero 42 al mondo. L’azzurro si preparava per la battuta, quando nel silenzio totale si è sentito un fragoroso starnuto di uno spettatore. Dagli spalti è esplosa una risata generale e lo stesso Sinner si è messo a ridere, provando a ripetere la battuta. Ma proprio mentre si stava concentrando, il pensiero di quel che era appena successo lo ha fatto scoppiare di nuovo in una grande risata. Come mostra un video diventato virale sui social, quella risata diventa contagiosa e anche l’avversario cede assieme al pubblico. Poi però Sinner si ricompone, si rimette alla battuta e sfodera un colpo dei suoi: piazza un ace che lo rimette in corsa e gli permetterà poi di vincere il set al tie-break.

