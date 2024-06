Il balletto a sorpresa tra Hannibal Lecter e Gandalf, così Anthony Hopkins e Ian McKellen fanno impazzire i fan (anche Vip) – Il video

Hannibal Lecter e Gandalf ballano insieme: il duetto che non ti aspetti, che vede protagonisti due attori che hanno fatto la storia del cinema, è stato pubblicato sul profilo Instagram di Anthony Hopkins. «Oggi celebro il mio caro amico, Ian McKellen, e il suo spirito indistruttibile… adoro quest’uomo», si legge nella didascalia che accompagna il post. Che culmina con un ringraziamento alla collega Salma Hayek, lasciando intendere che sia stata proprio la diva a girare la clip. I fan hanno molto apprezzato la scenetta, con un fiume di commenti ricchi di cuori e ringraziamenti per i due monumenti viventi del cinema. E tra loro c’è anche un collega, Perdro Alonso O’Choro, il «Berlino» della «Casa di carte» che incassa a sua volta i complimenti di Hopkins: «Grazie, adoro il tuo lavoro». Subito dopo c’è anche Kylie Monogue, che commenta con due cuori brillanti.

Un’amicizia di lunga data

I due attori si sono conosciuti sul set di The Dresser, adattamento dell’omonima opera teatrale. I due, come raccontato da McKellen in passato, facevano inoltre parte della compagnia di Laurence Olivier, quando quest’ultimo dirigeva il National Theatre di Londra, ma non ebbero modo di stringere amicizia in quel periodo. McKellen, come ricorda The Mirror, è reduce da un brutto incidente avvenuto mentre interpretava John Falstaff in una produzione di Player Kings al Noel Coward Theatre. In una scena di combattimento, infatti, l’attore di 85 anni ha perso l’equilibrio ed è caduto dal palco. Adesso è passato qualche giorno dal momento dell’incidente: l’attore è in via di guarigione. Non è chiaro se il video di Hopkins sia stato girato prima o dopo l’accaduto, ma in esso McKellen appare in ottima forma.

