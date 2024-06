Elezioni comunali, urne chiuse: affluenza sotto il 50%. A Firenze Funaro (centrosinistra) subito avanti

Fine delle operazioni di voto. Alle ore 15 di oggi, 24 giugno, si sono chiuse le urne e si è aperto lo spoglio del secondo turno delle elezioni comunali. Si attende un’affluenza in calo: i dati della piattaforma del Viminale Eligendo, quando sono arrivate le evidenze da circa 3.565 sezioni su 3.586, dicono che alle alle urne si è recato il 47,62% degli aventi diritto. Al primo turno l’affluenza si era attestata al 62,80%, a parità di sezioni.

Le maggiori città al voto

Sono 105 le città con più di 15 mila abitanti per i quali si è reso necessario il ballottaggio. Rispetto al primo turno dell’8 e 9 giugno, l’affluenza è in calo. Tra i Comuni in cui si sono riaperti i seggi, nove sono capoluoghi di Provincia e cinque di Regione. Occhi puntati sulle due città più grandi, Bari e Firenze, ma anche su Campobasso, Perugia e Potenza. La sfida del primo turno si era conclusa con una vittoria complessiva del centrosinistra, che aveva conquistato dieci capoluoghi contro i cinque andati al centrodestra.

Bari e Firenze: Youtrend chiama la vittoria di Leccese e Funaro

Dopo l’esito del primo turno, la contendibilità delle due città più grandi al voto pareva difficile. Quando iniziano ad arrivare i dati delle sezioni, la vittoria del centrosinistra si prefigura con un ampio margine. Tant’è che Youtrend, poco prima delle 16, chiama la vittoria di Vito Leccese nel capoluogo pugliese e di Sara Funaro in quello toscano. È la prima volta che a Palazzo Vecchio entra una donna nelle vesti di sindaca: lo scrutinio delle prime 123 sezioni – su 360 -, dà Funaro avanti con il 60,08%, mentre il candidato del centrodestra Eike Schmidt è al 39,02%. Si raddoppierebbe, così, il vantaggio che il centrosinistra aveva al primo turno. Il vantaggio appare ancora più schiacciante a Bari, con il 71% delle schede per Leccese. Il candidato del centrodestra, Fabio Romito, si attesta al 29%, quando sono state scrutinate circa metà delle 345 sezioni.

L’affluenza nei cinque capoluoghi

A Bari, la partecipazione al voto è crollata dal 58,17% del primo turno al 37,53% del ballottaggio. A Campobasso, il dato sull’affluenza cala di una quindicina di voti, passando dal 65,28% al 49,12%. Anche a Firenze si registra un crollo dell’affluenza, scesa dal 64,44% al 47,96% del secondo turno. A Perugia, dove l’8 e il 9 giugno la tornata si è conclusa con un testa a testa tra i due candidati, la partecipazione al voto resta elevata: il 60,64% di oggi contro il 65,83% di due settimane fa. Infine, a Potenza – la prima città a far pervenire i dati di tutte le sezioni – l’affluenza si è fermata al 54,51%, contro il 69,12% del primo turno.

Le tensioni a Lecce

Come annunciato sabato 22 giugno, a urne aperte, Adriana Poli Bortone si è presentata effettivamente in procura. La candidata del centrodestra ha fatto un esposto contro il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Secondo l’accusa di Poli Bortone – che al primo turno ha sfiorato l’elezione a sindaca per una manciata di schede -, Emiliano avrebbe violato il silenzio elettorale. Si legge nell’esposto: «Il 22 giugno è andato in onda un servizio sull’emittente televisiva locale TeleRama in cui si dava atto che il presidente della Regione Puglia aveva riunito, in mattinata, tutti i primari ospedalieri della città di Lecce, ammettendo candidamente al microfono del cronista che era venuto a Lecce per sostenere la candidatura di Carlo Salvemini».

