Fedez sbarca su OnlyFans ma avvisa: «No explicit contents!»

«No explicit contents!» il comunicato stampa che arriva da Fedez è chiaro: il profilo OnlyFans che il rapper e imprenditore digitale aprirà oggi alle 14 non offrirà contenuti per adulti. Ma la notizia c’è, Federico Leonardo Lucia, così all’anagrafe, uno dei personaggi italiani più noti e seguiti, specie dopo la fragorosa e clamorosa separazione dalla moglie Chiara Ferragni, sbarca sulla sulla piattaforma. Gli indizi c’erano tutti, dalla presenza di diverse note OnlyFanser alla presentazione del suo ultimo singolo con Emis Killa, Sexy Shop, da ieri disco d’oro della FIMI, alla bandana indossata dal suo cane Silvio, nonché piccoli indizi scappati qui e là tra ospitate nei podcast e stories su Instagram. L’ultimo arriva proprio dal suo profilo sul social Meta, ieri, mentre indossava una t-shirt brandizzata OnlyFans. Chiaro che quello del rapper non è semplicemente un profilo privato come ce ne sono tanti, ma rappresenta uno storico accordo, una vera e propria partnership, che fa notizia nel mondo della discografia essendo lui uno dei primi artisti italiani a promuovere su una piattaforma perlopiù, grazie alle ben poco restrittive politiche sui contenuti, dedicata all’intrattenimento per adulti, un singolo.

Fedez utilizzerà la piattaforma per creare un legame ancora più forte con i suoi follower, sul suo profilo OnlyFans infatti comincerà dall’offrire ai suoi fans uno sguardo esclusivo sul backstage del video di Sexy Shop, per poi proseguire in quella che, immaginiamo, potrà essere una narrazione diversa, inedita ed esclusiva rispetto a quella che il rapper ormai da anni ha instaurato su Instagram.

