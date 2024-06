Il video di Giorgia Meloni sull’Autonomia: «C’è chi mi vorrebbe a testa in giù, c’è odio contro di noi»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un video sui social network in cui risponde alle accuse dell’opposizione sull’Autonomia Regionale. «Va avanti a passi spediti il lavoro del governo per riformare questa nazione, nonostante l’opposizione feroce di chi pur dicendo ogni giorno che in Italia molte cose non vanno bene ci propone come unico programma quello di lasciare tutto com’è. Pero’ noi abbiamo preso degli impegni con gli italiani che ci chiedevano un cambiamento e intendiamo rispettare quegli impegni», esordisce la premier.

E poi: «Non a caso in meno di venti mesi abbiamo già avviato diverse importanti riforme. La riforma del fisco che era attesa da 50 anni. La riforma della giustizia della quale si parlava da circa 30 anni. Abbiamo fatto la riforma del codice degli appalti e soprattutto la riforma del premierato che ha completato la sua prima lettura al Senato e che se gli italiani lo vorranno permetterà ai cittadini di scegliere direttamente il capo del governo mettendo fine a 70 anni di instabilità, governi balneari, governi tecnici, governi arcobaleno, promesse tradite e trasformismo».

Poi l’attacco finale: «Noi siamo patrioti che sanno qual è il verso della bandiera quando si sventola e lavoriamo affinché tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti. Una parlamentare M5s ha evocato per per me Loreto e la sinistra manda in giro liste di proscrizione io penso che i modi violenti della sinistra siano una difesa disperata dello status quo una difesa del privilegio che ha garantito alcuni a scapito della maggioranza degli italiani. Noi abbiamo promesso di cambiare le cose andremo avanti senza farci intimorire sempre nell’interesse della nazione».

