Incidente con il trattore per Lucio Presta, l’ex manager di Amadeus: «Sono vivo per miracolo»

Lucio Presta, ex manager di Amadeus – i due si sono separati prima dell’ultimo Festival di Sanremo – e tra i più importanti agenti della tv italiana, è stato vittima di un incidente mentre lavorava nel suo terreno in Sabina, nel Lazio. Il trattore che stava guidando si è ribaltato e per puro caso Presta non è rimasto completamente schiacciato. «Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco mi sarei schiacciato gli organi interni», lo cita ora Novella2000, spiegando si sia già sottoposto a un intervento e stia affrontando la lunga riabilitazione. «È in via di guarigione», fanno sapere alla rivista i familiari. Quando è finito sotto al trattore, un mezzo di oltre 450 chilogrammi, si è fratturato le costole e ha riportato conseguenze a una spalla. Davanti a lui una lunga convalescenza, con le difficoltà di chi è sopravvissuto a un incidente potenzialmente mortale: «Con le costole fratturate per lui dormire di notte è praticamente impossibile. Spostarsi da Roma è di fatto una fatica e la moglie Paola Perego non può lasciarlo solo in un momento così delicato», scrive Novella2000. Proprio la moglie a gennaio aveva rivelato di essersi dovuta sottoporre a una nefrectomia parziale: «Sono reduce da un cancro, per cui non è stato un momento facile ma adesso le cose stanno andando bene, piano piano mi riprendo», aveva raccontato alcune settimane più tardi.

