Tutti in piedi per l’omaggio a Satnam Singh, Meloni sbotta con Tajani e Salvini: «Regà, arzateve pure voi» – Il video

Alla vigilia del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno, Giorgia Meloni è a Montecitorio per le consuete comunicazioni ai parlamentari. A Bruxelles, si decideranno decideranno i cosiddetti top jobs, ovvero le cariche di vertice delle istituzioni europee. La presidente del Consiglio, circondata dai ministri del suo governo, mentre tratta la questione migratoria decide di ricordare Satnam Singh, il bracciante lasciato morire in provincia di Latina. «Un episodio di cronaca che mi ha lasciato esterrefatta…». Non riesce a finire il periodo che l’emiciclo si alza in piedi per omaggiare il 31enne proveniente dell’India. Tra gli applausi, Meloni si rivolge ad Antonio Tajani, Matteo Salvini e agli altri ministri presenti con un’esortazione in romanesco: «Regà, arzateve pure voi». Non sfugge al microfono, così come viene captata la voce del titolare della Farnesina che ricorda alla presidente del Consiglio: «Ho fatto chiedere i visti della famiglia». Meloni non capisce e gli risponde: «Eh?». Poi, dopo che Tajani ripete il messaggio, lo licenzia con un «bravo».

