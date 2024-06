«È stato mio marito», soccorsa sanguinante per strada a Roma. La fuga dopo la coltellata: l’uomo trovato impiccato in casa

La donna di 50 anni dello Sri Lanka è stata ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri l’hanno trovata con una vistosa ferita alla pancia

Una donna con una vistosa ferita alla pancia è stata soccorsa mentre chiedeva aiuto ai passanti a Roma, in zona Tomba di Nerone. La donna era scappata dalla casa in cui hanno trovato il marito morto impiccato. La donna, 50 anni cittadina dello Sri Lanka, è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono ancora tutti da chiarire i dettagli della vicenda scoperta da una pattuglia dei carabinieri che ha intercettato la donna mentre scappava sanguinante tra via del Fosso del Poggio e via di Castel Cellesi. Ai militari la donna avrebbe urlato: «Mio marito, è stato mio marito», riporta Repubblica. È stata lei a indicare l’appartamento dove viveva il compagno connazionale. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe riuscita a scappare dal marito dopo che questo le aveva sferrato la prima coltellata. Poi l’uomo si sarebbe tolto la vita.

In aggiornamento

