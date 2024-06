Il molestatore delle ragazze di Bari: «È uno straniero, le insegue finché non scappano»

«Erano le 14.08 quando ha iniziato a guardarmi, non ricordo bene come fosse ma posso dire che era straniero». Questo ha detto una ragazza di 17 anni nei confronti di un uomo che l’ha seguita per le strade del quartiere Murat di Bari. Iniziando da via Prospero Petroni ed è terminato all’angolo tra via Celentano e via de Giosa. Nel quartiere Madonnella, tra il 31 maggio e il 13 giugno, due donne erano state aggredite da un uomo, sempre alla luce del sole, fa sapere l’edizione barese di Repubblica. La ragazza ha provato a chiedere aiuto ai passanti ma nessuno ha capito che fosse in difficoltà. A quel punto ha chiamato la madre: «Non sono voluta andare direttamente nel mio portone. Non volevo che sapesse dove abitassi».

Gli episodi

Poi una donna si è avvicinata alla ragazza, che ha urlato all’uomo che doveva andarsene. «Aveva i capelli ricci, una busta in mano. Gli sono corsa dietro ma è scappato. Vorremmo fare denuncia contro ignoti», dice la madre al quotidiano. Dieci giorni fa una 12enne che stava andando a lezione di danza è entrata in un panificio per mettersi al riparo da un uomo che la seguiva. In via Carulli un dipendente di una pizzeria ha soccorso qualche settimana fa in pieno giorno una donna colpita in testa da un uomo con una canna di bambù: «Ero nel corridoio della pizzeria. Ho sentito un rumore. Ed ho subito soccorso la donna dandole del ghiaccio. Il ragazzo che l’ha colpita era malandato».

Leggi anche: