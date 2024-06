Il sindaco di Grosseto imita Bruno Vespa e Vasco Rossi e il risultato è imbarazzante: la performance di Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Il video

Non è certo nuovo alla pubblicazione di contenuti dal potenziale controverso Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto eletto come indipendente e vicino al centrodestra. E anche questa volta, per annunciare un evento di piazza, sceglie di mettersi in gioco in prima persona imitando un imitatore di professione. Lo spettacolo di Dario Ballantini chiude infatti la kermesse estiva del capoluogo toscano e il primo cittadino ha deciso di fare pubblicità all’evento imitando prima Bruno Vespa e poi Vasco Rossi a favore di telecamere. Fuori campo, una voce femminile gli consiglia di lasciar perdere. E anche il primo cittadino ammette i propri limiti: Ti devo dare ragione, questa l’ho toppata.

