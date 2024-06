Un bambino di 8 anni morto nel cortile di casa, tragedia in provincia di Avellino: schiacciato dal tavolo mentre gioca

Un bambino di otto anni è morto mentre giocava in cortile nella sua casa a Montemarano, in provincia di Avellino. La tragedia è avvenuta ieri sera alle 20 circa, quando il bambino è stato schiacciato da un tavolo di ferro con cui stava giocando. Il mobile si è staccato dal fissaggio al pavimento non lasciando scampo al bambino. La vittima era figlio unico di una coppia, che vive nella contrada rurale di Macchia del Monte. La famiglia si stava preparando per andare alla festa patrona, che si stava svolgendo nella vicina frazione. Il sindaco di Motemarano, Beniamino Palmieri, ha dichiarato il lutto cittadino ed è stato annullato il concerto di Povia. Sui social il primo cittadino di Montemarano ha scritto: «Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e che ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino, che è venuto a mancare così preso, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo lutto è di tutta Montemarano. Facendomi interprete del sentimento dell’intera comunità ho deciso di proclamare il lutto cittadino».

