Partecipate, Ferrovie dello Stato nomina Tanzilli presidente e Donnarumma amministratore delegato

Prende il via la nuova infornata di nomine per le partecipate. Le investiture arrivate nel pomeriggio di oggi – 27 giugno – dal consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato confermano le anticipazioni. Stefano Donnarumma è il nuovo amministratore delegato del gruppo, Tommaso Tanzilli il nuovo presidente. Bisognerà aspettare il 2 luglio, invece, per conoscere il prossimo board di Cassa depositi e prestiti. L’assemblea dei soci odierna ha rinviato la scelta dei vertici: il nodo da sciogliere sarebbe in capo ai nomi che deve proporre il ministero dell’Economia. Invece, per il successore di Claudio Graziano, l’ultimo presidente di Fincantieri che è morto lo scorso 17 giugno, e per il futuro assetto della Rai, non c’è ancora una data. Tornando alle Ferrovie, oltre a Donnarumma e a Tanzilli, il nuovo cda è composto da Caterina Belletti, Franco Fenoglio, Loredana Ricciotti, Tiziana De Luca, Pietro Bracco. Le due cariche apicali sono state attribuite in quota Lega e Fratelli d’Italia. Matteo Salvini, che in quanto ministro dei Trasporti ha potuto far valere la propria competenza nella partita, ha ottenuto che Donnarumma diventasse il nuovo amministratore delegato del gruppo.

L’ex ad di Terna vantava anche un’entratura di Fratelli d’Italia: Donnarumma, nel 2022 e ancora in pieno governo Draghi, prese parte alla conferenza programmatica del partito di Giorgia Meloni, che si tenne a Milano. Ma la sua, comunque, viene considerata una nomina in quota leghista. Tanzilli, invece, sarebbe stato promosso da membro del cda semplice a presidente in quota Fratelli d’Italia. «Buon lavoro al consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, fresco di nomina, con un ringraziamento sincero per chi lascia il testimone. Sono sicuro che anche la nuova squadra saprà affrontare con successo sfide ambiziose: i prossimi anni saranno decisivi per la crescita e la modernizzazione del Paese», ha commentato subito Salvini. Quasi in contemporanea, sono arrivate anche le congratulazioni del sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante e del viceministro Edoardo Rixi. Tra i primi complimenti ad arrivare dagli altri dicasteri, si segnalano quelli di Francesco Lollobrigida. «Congratulazioni e buon lavoro al nuovo presidente di Ferrovie dello Stato Tanzilli, all’ad Donnarumma e a tutto il cda. Sono convinto che grazie alla loro esperienza e professionalità saranno in grado di guidare al meglio una realtà così importante e strategica per l’Italia», ha dichiarato il ministro delll’Agricoltura.

