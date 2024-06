Duello con Trump, Biden ammette le difficoltà ma non molla: «Non faccio più dibattiti bene come prima ma so fare questo lavoro» – Il video

Joe Biden è uscito ammaccato dal primo confronto televisivo con Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Non brillante, poco lucido, a tratti ha incespicato sulle risposte, facendo preoccupare la base del partito e non solo. E se ora ci si interroga con maggior insistenza se il presidente uscente è in grado di affrontare tutta la campagna elettorale e portare i democratici alla vittoria, Biden però non ha intenzione di fare un passo indietro. Molti commentatori sostengono che solo la moglie e la cerchia ristrettissima intorno al presidente potrebbe convincerlo a una mossa del genere. La First Lady però, nel primo comizio dopo il duello televisivo, ha sostenuto il marito: «Quello che avete visto ieri sera al dibattito è stato un presidente, Joe Biden, che ha integrità e che dice la verità mentre Trump ripeteva una bugia dopo l’altra. La sua forza e il suo ottimismo sono inamovibili». Non è facile confrontarsi con un bugiardo, aveva detto Biden subito dopo il duello. E in North Carolina, dopo la moglie, è salito sul palco davanti ai suoi elettori per provare a rilanciare la sua corsa.

Le ammissioni

«L’unico criminale condannato sul palco ieri sera era Donald Trump. Non ha rispetto per le donne e per la legge», ha detto l’inquilino della Casa Bianca, assicurando che se dovesse essere rieletto farà dalla Roe V. Wade, la storica sentenza della Corte Suprema che legalizzò l’aborto negli Stati Uniti, una legge federale, «da ieri sera abbiamo imparato che Trump non accetterà il risultato delle elezioni, come ha fatto nel 2020». Biden non ha nascosto le difficoltà mostrate in diretta nazionale. Ma ha fatto leva sulla sua autorevolezza per ribadire che è lui l’unico candidato alle elezioni di novembre adatto a ricoprire la carica di presidente. «Non sono giovane, per dire una cosa ovvia. Non cammino bene come prima. Non faccio più dibattiti bene come prima. Ma so come dire la verità e come fare questo lavoro», ha detto durante il comizio, «riconosco il bene dal male, so come portare a termine le cose. Non correrei di nuovo se non credessi di poterlo fare. Al voto è in gioco la vostra libertà, la vostra democrazia e l’America: Trump è una minaccia». E ha assicurato, dopo la deludente prestazione televisiva: «Quando si viene buttati giù, ci si rialza». A stretto giro è arrivato un endorsement per il presidente, da parte dell’ex candidata democratica alla presidenza Hillary Clinton: «Voterò Biden, è una scelta fra una persona che pensa a te, alle tue prospettive e al tuo futuro, contro qualcuno che pensa solo a sé stesso».

