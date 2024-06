Consiglio europeo, le prime pagine estere sul ruolo di Giorgia Meloni. Le Figaro: «Vuole stravolgere gli equilibri». El Pais: «È arrabbiata» – La Gallery

Quattro quotidiani europei, la mattina del 28 giugno, hanno dedicato spazio a Giorgia Meloni sulle loro prime pagine. Tranne Le Monde, che parla della presidente del Consiglio italiana in quanto fautrice della riforma del premierato, El Pais, El Mundo e Le Figaro si concentrano sull’accordo raggiunto al Consiglio europeo sui top jobs. Trattativa che ha visto «la dirigente nazionalista italiana emarginata nelle discussioni sull’attribuzione di posti chiave a Bruxelles», scrive il quotidiano francese. El Pais rileva invece che «il dramma italiano non sia finito in tragedia» e il pacchetto di nomine ai vertici delle istituzioni europee sia comunque stato approvato. Mentre El Mundo si concentra sui sentimenti provati da Meloni nel negoziato: «Si è sentita esclusa, umiliata e ignorata. Il suo volto in questi giorni, fin dall’inizio dei colloqui, non l’ha nascosto».