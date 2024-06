Bimbo caduto nel pozzo, indagata anche l’educatrice ha provato a salvarlo. Il testimone: «Soccorsi dopo due ore»

Vincenzo Lantieri aveva 10 anni. Ieri, 27 giugno, è caduto in un pozzo artesiano di circa 15 metri, colmo d’acqua per metà, mentre era in gita con una ventina di ragazzi in una fattoria didattica del Siracusano. Non è morto subito dopo la caduta, ma ha continuato «a parlare con la madre e il padre». Lo racconta il testimone Salvatore La Rosa, che risiede accanto al terreno agricolo dove è avvenuta la tragedia. Ai microfoni del Tgr Sicilia, l’uomo sottolinea l’impegno delle educatrici per tentare di salvare il piccolo: «La signora è scesa a mani nude la sotto, in attesa dei soccorsi» che sono arrivati dopo che «saranno passate due ore». E conclude lanciando un’accusa: «Si sarebbe potuto evitare».

Gli indagati

A prescindere dal ritardo della macchina dei soccorsi, al momento, risultano iscritti al registro degli indagati il proprietario del terreno e gli educatori della onlus Anffas Doniamo Sorrisi, organizzatrice del campo estivo. L’iscrizione nel registro degli indagati degli educatori e del titolare del terreno sono un atto dovuto, in attesa che l’autopsia prevista per domani, 29 giugno, fornisca ulteriori informazioni sulle cause del decesso. Intanto, su Facebook, la mamma del bambino morto nel pozzo a Palazzolo Acreide scrive: «Il mio cuore si è fermato insieme al tuo cuore in quel maledetto pozzo. Ti amo Vincenzo mio».

La caduta nel pozzo

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzino si sarebbe arrampicato sul pozzo artesiano e avrebbe iniziato a saltare sulla copertura. Gli educatori gli avrebbero intimato di scendere, ma la botola non ha retto e, saltato il chiavistello che la teneva chiusa, il bambino è precipitato di sotto. Pare che l’operatrice che ha provato a calarsi nel pozzo non sia riuscita a raggiungere Vincenzo, forse bloccata dal panico.

