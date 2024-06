Euro 2024, prima della Danimarca la Germania deve battere le zanzare: ritiro infestato, giocatori costretti a chiudersi in camera

Euro 2024, si fa sul serio. Da oggi non ci sono più reti di protezione: dentro o fuori, con gli ottavi a eliminazione diretta. La prima a sperimentare la vertigine sarà l’Italia, chiamata a una sfida tutt’altro che semplice con la Svizzera. Ma in serata scende in campo un’altra tra le squadre più blasonate: i padroni di casa della Germania. Che nei giorni scorsi, più che la Danimarca – avversaria del match delle 21 – sono stati costretti a studiare i rimedi contro le zanzare. Già perché il ritiro del team guidato da Julian Nagelsmann è stato letteralmente infestato nell’ultima settimana da uno squadrone temibile: di mosquitos. La sede scelta dalla federazione – una struttura parte in passato di una base militare Usa a Herzogenaurach, in Baviera – sorge infatti a due passi da una foresta, e il clima in questi giorni si è fatto particolarmente caldo e umido. E così uscire nel giardino con piscina all’esterno la sera è diventato proibitivo. «Mi hanno già punto due o tre volte», ha ammesso in conferenza stampa l’attaccante Maximilian Beier. Per poi sdrammatizzare in vista della sfida con la Danimarca: «Se quello è il nostro problema principale, allora bene così». Ma ad essere punti sono stati pure diversi altri giocatori. «È una piaga fuori dalla norma», ha detto con qualche preoccupazione in più il ct Nagelsmann, invocando il vento per spazzarla via.

Rimedi e controindicazioni

Non potendo governare i fattori climatici, lo staff che assiste la squadra è corso ai ripari, imponendo ai giocatori di non guardare le altre partite insieme la sera a bordo piscina, ma ciascuno nelle sue stanze, e di chiudere accuratamente le zanzariere. E il metodo usato dai tecnici intervenuti per risolvere il problema ha creato qualche altro fastidio: un deterrente anti-zanzare a base di cacao, come racconta The Athletic, forse ideale per liberarsi degli insetti ma propagatore pure di fumi dal pessimo odore in tutta la struttura. I coriacei tedeschi hanno certo le spalle larghe per superare il problema vissuto negli ultimi giorni, ma i segnali climatici destano comunque più di qualche preoccupazione. In Germania ci sono ormai oltre 50 diverse specie di zanzare, e le inondazioni di qualche mese in Baviera hanno fatto il resto. E se stasera su Dortmund dovesse pure rovesciarsi un tropicale acquazzone – cosa che le previsioni adombrano – si materializzerebbe il segnale grottesco di due piaghe delle celebri dieci d’Egitto, ironizza il Guardian. Nagelsmann avrà la forza per portare i suoi al sicuro (e all’asciutto) verso l’agognata finale?

