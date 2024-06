Tragedia a Pavia, morto bimbo di 18 mesi precipitato dal quarto piano

È morto nel corso della scorsa notte il bambino di 18 mesi che ieri nel tardo pomeriggio era caduto dal balcone al quarto piano di un condominio in via Cascina Spelta, nella periferia della cittadina lombarda. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, che dal cortile interno del palazzo lo hanno portato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, per il piccolo di un anno e mezzo di origini congolesi non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

La dinamica che ha portato alla tragedia è ancora in fase di investigazione da parte della polizia e della scientifica che si sono trattenute a lungo sul luogo effettuando numerosi rilievi. Al momento sembra si sia trattato di un incidente avvenuto mentre la madre del piccolo era in casa. Nella caduta da oltre dodici metri di altezza, il bimbo ha riportato un trauma cranico, un trauma polmonare e varie fratture ed era già in condizioni disperate all’arrivo dei soccorsi. Restano da chiarire le cause della caduta. Secondo le prime ipotesi, è possibile che il piccolo possa essersi sporto dalla ringhiera del balcone mentre giocava, precipitando nel cortile interno del condominio.

