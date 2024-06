Pier Silvio Berlusconi preoccupa Meloni: i sondaggi, la discesa in campo e la possibile guerra di Mediaset

«Berlusconi presidente» è una scritta che si trova ancora sul simbolo di Forza Italia. E se Marina Berlusconi dice no a ogni ipotesi di discesa in politica, Pier Silvio invece comincia a pensarci. E l’ipotesi non può che preoccupare Giorgia Meloni. Perché a Palazzo Chigi, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, hanno notato alcuni movimenti che paiono dare concretezza all’ipotesi. Che somigliano a quelli di Marcello Dell’Utri per conto del padre tra 1992 e 1993, ovvero agli albori della nascita di Forza Italia. Il figlio maschio di Silvio si fa vedere spesso a Roma. Alloggia a Villa Grande e lì vede imprenditori e manager. Tra questi Antonio Doris, erede di Ennio. Ma soprattutto, il figlio del Cavaliere continua a commissionare sondaggi privati sulla sua popolarità. E sull’effetto di un suo eventuale coinvolgimento in Forza Italia.

I sondaggi

Il partito è in mano ad Antonio Tajani, che con la premier ha una buon rapporto. Ma durante la campagna per le elezioni europee Fedele Confalonieri ha riunito i direttori di rete e delle news per chiedere di spingere Forza Italia. A discapito del resto del centrodestra. E quindi anche di Fratelli d’Italia. In più, Pier Silvio sta pensando di portare Serena Bortone in Mediaset. Per ripetere il colpo Bianca Berlinguer, da lui espressamente voluta. E trovare anche una collocazione più prestigiosa per Myrta Merlino. In più, ragiona il quotidiano, Meloni non può ignorare che il rider bretone Vincent Bolloré, che tratta con il governo per Tim, ha quote anche di Mediaset. Ed è uno dei principali sponsor di Marine Le Pen in chiave anti-Macron in Francia. Per questo l’attivismo di Pier Silvio non può passare inosservato. In attesa di una nuova discesa in campo nel segno del padre.

