Stop ad album e concerti: Lo Stato Sociale si prende una pausa fino a data da destinarsi

La pausa era nell’aria ma ieri è arrivato l’annuncio ufficiale a cui hanno assistito in diretta i fan presenti allo Sherwood Festival di Padova. Lo Stato Sociale si ferma per un po’ e si ritira delle scene fino a data da destinarsi. Sulla decisione è chiara l’influenza del lutto subito dalla band bolognese che giugno del 2023 ha dovuto salutare lo storico produttore Matteo Romagnoli, deceduto dopo una lunga malattia. Il “sesto uomo” uomo dello Stato Sociale aveva fondato nel 2008 l’etichetta Garrincha Dischi. In quindici anni di attività il gruppo di Lodo Guenzi ha inciso sei dischi e messo a registro due partecipazioni al Festival di Sanremo. Ma per continuare a fare le cose come all’inizio, serve farlo lo spirito giusto.

Ritorneremo quando saremo contenti di farlo

«È necessario smettere di correre. Ritorneremo quando saremo contenti di farlo, di riprendere a fare discografia, a stare insieme, ad andare sul palco e a riprenderci la gioia», aveva dichiarato Alberto Bebo Guidetti in un’intervista alla Rai che preannunciava un periodo di introspezione. «Nel 2023 questa band ha cambiato per sempre la sua forma, da sei siamo diventati cinque senza volerlo e senza poterlo evitare. Ora abbiamo bisogno di tempo per guardarci dentro negli occhi», scriveva Bebo in un post Instagram del 2023. A prescindere da quanto ci vorrà, i fan saranno pronti quando decideranno di tornare.

