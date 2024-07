La villa di Bordighera in vendita per 50 milioni di euro: «Ma ci passa il treno 60 volte al giorno»

Una villa progettata da Gio Ponti tra 1939 e 1940 su incarico del presidente della Montecatini Guido Donegani a Bordighera è in vendita per 50 milioni di euro. Mille metri quadri, 10 camere e 10 bagni e un parco terrrazzato di 23 mila metri quadri, dove ci sono sculture di Giorgio De Chirico e altri famosi artisti: secondo le leggende Benito Mussolini faceva fermare il treno direttamente in giardino. La ferrovia Genova-Ventimiglia attraversa la proprietà. Negli anni è passata di mano più volte ed è stata ridenominata Villa Ego: al suo interno ha anche un eliporto. Oggi è dell’Immobiliare Ligure di Milano. Gli azionisti sono Renato Della Valle, 95%, che è stato socio di Silvio Berlusconi in Tele+, e sua moglie Luana Ravegnini. I due erano tra gli invitati alle «nozze» di Silvio con Marta Fascina del marzo 2022.

L’incarico è stato affidato a Christie’s International Real Estate e Berkshire Hathaway Homeservices Palazzo Estate, di Warren Buffett. 50 milioni è la richiesta, più del doppio della residenza di Portofino acquistata da Pier Silvio Berlusconi. Ma ha caratteristiche uniche: la firma di Ponti, le sculture di De Chirico, il tratto di costa esclusivo e anche un garage museo progettato dall’archistar giapponese Kenzo Tange. Il treno passa una sessantina di volte al giorno nella proprietà. Ma l’eliporto rimane una comodità. La provvigione è del 4% più Iva sul prezzo di compravendita. Completano la proprietà varie piscine, spiaggia privata, quattro appartamenti per gli ospiti e la dependance del custode da 215 mq, progettata da un geometra del posto.

