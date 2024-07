Quarti di finale degli Europei 2024, con Olanda e Turchia il tabellone è completo: quando si gioca il prossimo turno

È la Turchia l’ultima squadra ad accedere ai quarti di finale dell’Europeo 2024 in Germania. La doppietta di Demiral contro l’Austria porta il gruppo di Vincenzo Montella al prossimo turno, già conquistato in giornata dall’Olanda. La squadra di Koeman ha dilagato 3-0 contro la Romania, con doppietta di Malen. E sarà proprio tra Turchia e Olanda la prossima sfida per i quarti.

Le partite dei quarti di finale

Quarto 1: Germania – Spagna, 5 luglio ore 18 a Stoccarda;

Quarto 2: Portogallo – Francia, 5 luglio ore 21 ad Amburgo;

Quarto 3: Inghilterra – Svizzera, 6 luglio ore 18 a Dusseldorf;

Quarto 4: Olanda – Turchia, 6 luglio ore 21 a Berlino.

Le semifinali

Semifinale 1: vincente quarto 1 – vincente quarto 2, 9 luglio ore 21

Semifinale 2: vincente quarto 3 – vincente quarto 4, 10 luglio ore 21

