Le nuove assunzioni in Rai: il deejay di Casapound e il figlio dell’amico dell’a.d.

Una selezione svoltasi nel maggio scorso per la ricerca di sei programmisti multimediali in Rai ha portato ad alcune significative sorprese. Dopo il fallimento del job posting interno Viale Mazzini si è affidata ad Adecco. Che ha emesso un bando, rivolto anche ai dipendenti interni. E alla fine tra i vincitori è spuntato Ferdinando Colloca, di professione body painter e deejay. Ma anche esponente di Casapound a Ostia e candidato alle regionali. Oltre che coinvolto in un’inchiesta sul clan Spada. La seconda assunzione è quella di Matteo Tarquini. L’amministratore delegato Roberto Sergio è stato testimone di nozze del padre Giuseppe. Questa assunzione è inquadrata a livello uno, ovvero quello dei funzionari. Sergio ha già attivato un audit interno a tutela dell’azienda.

Il Dj di Casapound

Ferdinando Colloca, detto amichevolmente “Mr Ferdy il duro”, è un body painter e Dj. È stato mandato alla direzione intrattenimento daytime. Cioè ai programmi, e quindi in tv, nonostante la selezione fosse per la radio. Colloca, fa sapere Repubblica, è stato esponente di Casapound a Ostia. E candidato alle regionali per quel partito. Legato per motivi di affari e di famiglia con il clan Spada, è anche fratello dell’ex FdI e oggi Lega Salvatore, anche lui programmista e regista Rai. Invece Gaetano è dipendente dell’area digital. Angelo Mellone, fa sapere il Corriere della Sera, nega ogni responsabilità nella scelta di Colloca per il daytime. L’ex Casapound risulta lavorare in Rai dal 2022, ovvero da prima dell’insediamento del Cda di centrodestra. Il fratello Salvatore è a viale Mazzini dal 2018, mentre Gaetano ci sta dal 2005, ha lavorato a Viva Rai2! e collaborato con Riccardo Iacona.

Il figlio dell’amico

Per Tarquini, secondo quanto si legge nella sua scheda personale, dopo la prima “collaborazione artistica professionale in qualità di esperto letterario e arti figurative per il programma di Rai Radio1” nel 2020 e altri impieghi tutti nel mondo delle radio Rai, “regno” di Sergio dal 2017, è arrivata l’assunzione. Sergio ha fatto sapere di aver avviato un audit interno «a tutela dell’azienda e del ruolo dell’a.d.», cioè di sé stesso.

Leggi anche: