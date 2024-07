«Olive nere al supermercato? Perché spesso sono finte»: l’esperto spiega perché e come riconoscerle – Il video

Dagli additivi da leggere sull’etichetta al colore dell’alimento: ecco come fare per individuarle

Buona parte delle olive nere che troviamo sugli scaffali dei supermercati non sono altro che olive verdi colorate artificialmente. È quanto rivela Prevenzione a Tavola, una realtà dedicata all’educazione alimentare molto seguita sui social, in particolare su TikTok. In un recente video, un loro esperto che fornisce regolarmente consigli di educazione alimentare, ha spiegato come poter riconoscere le olive nere autentiche e quelle, invece, colorate. «La maggior parte delle olive che trovi al supermercato sono false olive nere: sono olive verdi colorate con additivi chimici. Se tra gli ingredienti trovate aggiunti gli additivi E579 o E585, gluconato ferroso o lattato ferroso, significa che quelle olive erano verdi e sono state colorate».

Perché le aziende colorano le olive

Ma non solo l’etichetta. Le olive “nero-fake” si possono riconoscere anche a occhio nudo: «Se sono color nero pece e tutte colorate in modo uniforme, allora non hanno un nero naturale. Quelle naturali hanno una tonalità che va dal viola al marrone scuro e sono tutte fra loro diverse», spiega l’esperto. Ma allora perché le aziende usano questi additivi? «In natura le olive diventano nere nel processo di maturazione sull’albero. La polpa delle olive maturate naturalmente è molto più fragile e quindi è difficile da lavorare meccanicamente. Mentre la polpa di un’oliva verde è più resistente da lavorare, ad esempio per denocciolarla. Per questo spesso le aziende colorano artificialmente le olive verdi per farle diventare nere», conclude.

