Treviso, donna morta trovata in un casolare. «Il cadavere ha segni di morte violenta»

Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un casolare a Preganziol, in provincia di Treviso, in via Maleviste. Sul corpo sono stati riscontrati segni di morte violenta ma sarà comunque l’autopsia a chiarire la dinamica. Per ora la procura ha aperto un fascicolo per omicidio. Sul posto ci sono i carabinieri del nucleo investigativo e la scientifica.

Il 2 luglio nella stessa zona è scomparsa nel nulla Vincenza Saracino, avviate le ricerche

In giornata era stata diffusa la notizia la notizia della scomparsa di Vincenza Saracino, 50 anni, residente a Treviso. La donna si era allontanata dal luogo di lavoro proprio a Preganziol, alle ore 17 circa del 2 luglio con una City Bike elettrica di colore azzurro con cestino e portapacchi di colore nero facendo perdere le sue tracce. Il caso è seguito dai carabinieri. L’ultimo avvistamento risale nei pressi del supermercato Iperlando della cittadina, alle 17.30 di ieri. Non è ancora chiaro se il copro ritrovato sia la donna su cui sono in corso le ricerche in queste ore.

