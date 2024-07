Annalisa è pronta per co-condurre il prossimo Festival di Sanremo. La battuta: «Carlo, fammi vivere questa esperienza tranquilla» – Il video

«Co-condurre Sanremo? Premettiamo che Carlo Conti non mi ha detto nulla quindi questo è gossip. Ci sta, ma sarebbe figo! Per una volta senza stress non sarebbe male». Annalisa non si tira indietro. Incalzata su Radio Subasio la cantante non disdegna una sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Stavolta però non in gara ma a fianco del conduttore Conti. E arriva la battuta: «Carlo, fammi vivere questa esperienza tranquilla! Che poi diventerebbe comunque stressante per altre ragioni immagino». La cantante, molto popolare, è data tra le favorite nel totonomi su chi affiancherà il conduttore Rai sul palco dell’Ariston. Finora però Conti non si è sbilanciato sui nomi. Ha precisato, settimane fa, che prima deve ascoltare e approvare le canzoni in gara, poi penserà al resto. Intanto l’amo è gettato.

Leggi anche: