Guerra in Ucraina, Orban potrebbe andare in Russia a incontrare Putin. L’ira di Michel: «Non ha un mandato dell’Ue per farlo»

Viktor Orban, le cui posizioni filorusse sono note da tempo, dal primo luglio presiede il Consiglio europeo. In questa veste, ha avviato una serie di incontri con i capi di Stato e di governo di altri Paesi, tra cui il bilaterale con Volodymyr Zelensky. Per la prima volta dal 24 febbraio 2022 – giorno in cui Mosca ha invaso l’Ucraina – il premier ungherese si è recato a Kiev. Il dinamismo di Orban non si è arrestato e, secondo il giornalista Szabolcs Panyi, domani il leader ungherese sarà Mosca. La notizia è stata rilanciata anche da Radio Liberty. Secondo queste indiscrezioni, una delegazione ufficiale del governo ungherese si troverebbe già nella capitale russa per preparare il terreno a Orban.

La reprimenda di Michel

Per il momento, né Budapest né Mosca confermano o smentiscono l’eventuale bilaterale tra Orban e Vladimir Putin. Ma è bastata la fuga di notizie per allarmare il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. In merito al possibile incontro di domani – 5 luglio -, tra Putin e Orban ha detto: «La presidenza di turno dell’Unione europea non ha il mandato di impegnarsi con la Russia per conto dell’Unione. Il Consiglio europeo è chiaro: la Russia è l’aggressore, l’Ucraina è la vittima. Nessuna discussione sull’Ucraina può aver luogo senza l’Ucraina».

Leggi anche: