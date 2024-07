Premio Strega, Geppi Cucciari e la battuta geniale sul ministro Sangiuliano (assente): «Applaudite, siamo in diretta, non si possono coprire i fischi» – Il video

«Applaudite, siamo in diretta, non si possono coprire i fischi! Applaudite fortissimo». La conduttrice Geppi Cucciari scalda così il pubblico del Premio Strega 2024. Il riferimento è ai fischi che il ministro Gennaro Sangiuliano ha ricevuto durante il Taobuk Festival di Taormina. Opportunatamente coperti, nelle immagini andate in onda su Rai1, da applausi. A poco più di una settimana dalla gaffe su Galileo Galilei e Cristoforo Colombo, il ministro della Cultura si è ritrovato al centro di una nuova polemica. E Cucciari non poteva non perdere l’occasione per scherzarci sopra. Anche se stavolta il ministro Sangiuliano non è presente. All’ultimo ha optato per non partecipare alla celebrazione del premio letterario.

Lo scorso anno tutti ricorderanno il siparietto tra la conduttrice e il ministro. Dopo aver elogiato i libri in gara nel 2023 Sangiuliano assicurò: «Proverò a leggerli». Cucciari, con sorpresa, chiese se dunque non lo avesse già fatto, Sangiuliano ha ribattuto: «Sì, li ho letti perché ho votato però voglio, come dire, approfondire questi volumi». «Cioè oltre la copertina… Dentro. Un bell’applauso al nostro ministro», scherzò poi la conduttrice, con un momento televisivo diventato poi virale.

