Tutti prosciolti per il processo smog Torino: tra loro anche gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino

Sono stati tutti prosciolti all’udienza predibattimentale, e quindi senza passare per il processo, i sette ex amministratori comunali e regionali in Piemonte chiamati in causa dalla Procura di Torino per lo smog. Tra questi figurano gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino e l’ex governatore Sergio Chiamparino. Fra i prosciolti c’è anche un ex assessore comunale Enzo La Volta (Pd), che stamani è stato assolto anche in un processo diverso. Il processo sullo smog nel capoluogo piemontese era il primo caso in Italia dove gli amministratori locali sono stati chiamati a rispondere in tribunale del reato di inquinamento ambientale colposo, introdotto nel 2015. Nei confronti dei due ex primi cittadini (ma anche dei loro assessori con delega all’Ambiente), la procura aveva disposto la citazione diretta a giudizio.

Leggi anche: