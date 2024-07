Femminicidio a Roma, spara alla ex compagna con un fucile a canne mozze poi si costituisce. Chi era la vittima

La vittima è una fisioterapista di 40 anni, uccisa in auto in via degli Orseolo, zona Casetta Mattei

Si è costituito dopo quasi un’ora l’uomo che, intorno alle 14, ha sparato e ucciso a una donna di 50 anni a Roma, in via degli Orseolo. L’aggressore avrebbe confessato l’omicidio ai carabinieri e sarebbe l’ex compagno della vittima. Contro l’aggressore non sarebbero state presentate denunce in passato. La sparatoria è avvenuta nei pressi di via Portuense, in zona Casetta Mattei, mentre la donna si trovava in auto. Secondo le prime informazioni, l’uomo le avrebbe sparato più volte da un’auto di piccola cilindrata con un fucile a canne mozze prima di darsi alla fuga. Inutili i tentativi di rianimazione sul posto del personale del 118: la vittima è morta sul posto.

Chi era la vittima

La vittima, spiega Ansa, è Manuela Petrangeli, di 50 anni – e non 40 come detto in precedenza -, una fisioterapista che è stata uccisa a pochi metri dalla casa di cura Villa Sandra dove lavorava. L’uomo che si è costituito ha 53 anni e ha anche consegnato il fucile con il quale sarebbe stato commesso l’omicidio. La coppia era separata da 3 anni e avevano un figlio di 9 anni. I carabinieri hanno raggiunto il luogo della sparatoria con la pm Antonella Pandolfi e stanno procedendo con i rilievi e la raccolta delle testimonianze. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario: a essere incaricato dell’indagine è il pool antiviolenza, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Si tratta del 20esimo caso di femminicidio in Italia da inizio anno.

