Serie A 2024-2025, ecco il calendario: si comincia il 17 agosto, i primi big match alla terza poi i derby

La cerimonia in corso a Roma per svelare tutti gli incroci del prossimo anno

È stato svelato il calendario di Serie A 2024-2025, che prenderà il via il weekend del 17-18 agosto e terminerà il 24-25 maggio 2025. Quattro le soste previste per gli impegni della Nazionale italiana, che tornerà in campo per la Nations League a settembre e tra marzo e novembre del prossimo anno disputerà le qualificazioni per i Mondiali 2026 in Nord America: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo. L’unico turno infrasettimanale è previsto per mercoledì 30 ottobre, mentre la Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il turno preliminare il 4 agosto 2024 e si concluderà con la finale in programma il 14 maggio 2025.

La prima

Il fischio d’inizio del nuovo campionato verrà dato sabato 17 agosto. L’Inter campione d’Italia riparte da Genova contro il Genoa. Primo turno in trasferta anche per la Roma contro il Cagliari, il Napoli di Antonio Conte contro l’Hellas Verona e l’Atalanta a Lecce. Per il resto la Juve ospita il Como, poi Bologna-Udinese, Empoli-Monza, Lazio-Venezia, Milan-Torino e Parma-Fiorentina.

I big match

Bisogna aspettare il terzo weekend di calcio per vedere i primi veri big match, mentre nel secondo sarà comunque interessante il confronto Napoli-Bologna. L’1 settembre si incroceranno alcune delle protagoniste della scorsa stagione: Inter-Atalanta, Juventus-Roma e Lazio-Milan. Il derby di Milano si disputerà il weekend del 22 settembre, con l’Inter in casa. Mentre il derby d’Italia tra i nerazzurri e la Juventus si giocherà alla nona, il 27 ottobre. Accesissima anche la 13esima giornata del 24 novembre, con Milan-Juventus, Napoli-Roma e Lazio-Bologna.

I derby

Dopo quello di Milano, quello di Torino tra la Juventus e i granata si disputerà alla 12esima giornata il 10 novembre, quello di Roma tra i giallorossi e la Lazio andrà in scena alla 19esima, l’ultima del girone di andata e la prima dell’anno nuovo, il fine settimana del 5 gennaio 2025.