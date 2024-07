Usa 2024, Biden ammette un’altra difficoltà: «Devo lavorare di meno e dormire di più»

Joe Biden, in una riunione che si è tenuta ieri – 3 luglio – avrebbe voluto rassicurare i governatori Democratici sulle sue intenzioni: non farà alcun passo indietro sulla strada verso le elezioni di novembre 2024. Ma, nello stesso discorso, l’inquilino della Casa Bianca avrebbe ammesso alcune difficoltà legate alla stanchezza. Le parole sono state confidate al New York Times da due partecipanti all’incontro. «Ho bisogno di lavorare di meno e dormire di più» avrebbe detto Biden. Il presidente degli Stati Uniti ha anche detto che, viste le sue condizioni, smetterà di programmare appuntamenti in orario serale, «dopo le 20». Durante la riunione, Biden ha anche risposto al governatore delle Hawaii – il medico Josh Green -, che gli ha chiesto ragguagli sul suo stato di salute. «Buona, è solo il mio cervello». Una replica dai toni scherzosi, probabilmente. Tuttavia – scrive sempre il New York Times – qualcuno tra i leader del partito Democratico è rimasto perplesso e poco convinto dalla risposta.

Leggi anche: