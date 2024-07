La nave scuola Amerigo Vespucci approda al porto di Los Angeles – Il video

È approdata al porto di Los Angeles la nave scuola Amerigo Vespucci, il veliero più iconico della marina militare, nell’ambito del Villaggio Italia, un’esposizione mondiale itinerante pluriennale allestita affianco al molo di approdo di otto porti. Dopo l’inaugurazione a Los Angeles, andrà a Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha e Gedda. «È una preziosa opportunità per le nostre imprese a livello internazionale», ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto alla cerimonia che promuove l’iniziativa. Durante questa tappa americana, la Nave Scuola imbarcherà gli allievi dell’Accademia Navale che sbarcheranno nella tappa di Darwin in Australia dopo oltre due mesi e mezzo di navigazione e dopo aver toccato le tappe di Honolulu, Tokyo e Manila. Saranno 117 gli allievi imbarcati. Tra questi, 29 donne (una di nazionalità Tunisina) e 88 uomini, di cui un allievo senegalese, un etiope e due libici. Gli allievi di nazionalità estera, frequentano l’Accademia Navale italiana nell’ambito degli accordi bilaterali tra Italia e i loro Paesi. L’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, ha posto l’accento sulle relazioni bilaterali tra i due paesi: «Un bellissimo pezzo dell’Italia arriva per la prima volta a Los Angeles. Questo storico veliero definito ‘la nave più bella del mondo’, non da noi ma dai nostri amici della Marina statunitense, è un simbolo della profonda amicizia e alleanza che ci unisce. Gli americani amano il nostro paese e noi amiamo questo».

Leggi anche: