San Vito di Cadore, rifiuta la prenotazione su Airbnb a una famiglia perché ebrea: «Potete stare nel vostro forno»

Digos e polizia postale stanno indagando sulla risposta che un host di Airbnb avrebbe dato a una famiglia israeliana intenzionata a trascorrere le vacanze in una sua struttura a San Vito di Cadore, nel Bellunese. «You can stay under the gas oven», più o meno letteralmente «Potete starvene nella vostro forno», la «vostra camera a gas», è quello che il locatario avrebbe scritto ai possibili ospiti, insultandoli perché ebrei con un chiaro riferimento all’Olocausto. A riportare l’accaduto e il sito israeliano Ynetnews.com, spiegando che la cancellazione della prenotazione alla coppia di cittadini israeliani e ai loro tre figli sarebbe arrivata con un messaggio firmato da un certo “Lorenzo”, proprietario di una struttura fra Cortina d’Ampezzo e Pieve. Il suo nome non figura tra gli host di zona ma l’appartamento in questione potrebbe essere registrato tramite una società, come spesso accade. La polizia avrebbe già aperto un’indagine e se dovesse confermare gli insulti, il titolare dovrà risponderne in sede penale e civile. «Parole inqualificabili», ha dichiarato il neosindaco di San Vito Franco De Bon, «su questo non c’è altro da aggiungere. Ora è necessario capire bene l’episodio. Il nostro territorio punta sul turismo e mi sembra una follia che uno dei nostri operatori possa essere il responsabile: tutti stanno impegnandosi per un’ospitalità che tenga conto delle diverse culture evitando qualsiasi tipo di discriminazione».

