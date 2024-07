Usa 2024, Joe Biden: «Sono qualificato per la presidenza, faccio un test neurologico al giorno»

«Nessuno è più qualificato di me per la presidenza». In 22 minuti di intervista ad Abc il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ribadisce che non intende mollare la candidatura. E dimostra almeno una situazione più sicura rispetto al dibattito con Donald Trump. Anche perché , ha fatto sapere, «con la presidenza faccio un test neurologico completo ogni giorno». E quando il conduttore George Stephanopoulos gli fa domande sui timori relativi alla sua età e al suo stato di salute, Biden cerca di smarcarsi: «Sono in buona forma. Non correrei se non credessi di poterlo fare», ha detto spiegando di sottoporsi a controlli medici di routine. «Non esiterebbero a dirmi che c’è qualcosa che non va», ha quindi aggiunto. Ma non ha voluto impegnarsi a sottoporsi a una valutazione medica indipendente.

I dubbi sulla salute

Biden ha risposto sui dubbi sulla sua salute, ma ha anche criticato i sondaggi che lo danno in svantaggio rispetto a Trump. A Stephanopoulos che gli indica di non aver mai visto vincere un presidente con il 36% dei gradimenti, Biden ha risposto secco: «Non credo a questo numero. Le nostre rilevazioni indicano altro. Ricordo che nel 2020 dicevano che non potevo vincere». E quando il giornalista lo incalza facendogli notare che nel 2024 è molto più difficile, il presidente risponde: «Non quando si corre contro un bugiardo patologico. Tutte le rilevazioni indicano che è un testa a testa. Non penso che ci sia nessuno più qualificato di me per essere presidente e vincere la corsa. Sono il più qualificato». In questa ottica il dibattito tv è stato un «brutto episodio» e «non un segnale di un problema più serio».

I Democratici

Intanto il leader dei democratici alla Camera americana Hakeem Jeffries ha convocato un incontro virtuale per domenica per parlare, fra l’altro, della candidatura di Biden alle prossime elezioni Usa. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali le preoccupazioni sul presidente all’interno del partito continuano ad aumentare. La riunione cade prima della riapertura del Congresso americano. E molti democratici continuano ad avere dubbi, anche sulla performance di oggi: «Non ritengo che spazzerà via le preoccupazioni», ha osservato David Axelrod, l’ex consigliere di Barack Obama. A colpire è stata la decisione con cui Biden ha escluso del tutto una sua uscita dalla corsa: lo farei – ha detto – solo su intervento divino, «se me lo dicesse Lord Almighty».

