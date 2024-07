Pamplona: i tori tornano a correre per la festa di San Fermín. Sei i feriti – Il video

I tori dell’allevamento di Cadice sono usciti dai recinti in un gruppo compatto e hanno completato il percorso in 4 minuti e 7 secondi. Ma diverse persone si sono fatte male durante la tradizionale corsa

Partito dal 6 luglio a Pamplona la festa di San Fermín è un evento tradizionale che inizia con il lancio dal balcone del Municipio del “chupinazo”, il razzo che segna l’apertura delle celebrazioni. Per nove giorni migliaia di persone, vestite con costumi bianchi e il tipico fazzoletto rosso al collo, festeggiano e corrono nella celebre corsa del 7 luglio, quando alle 8 si aprono i cancelli di Santo Domingo e centinaia di persone scappano davanti ai tori lungo le strade del centro storico. Stavolta i tori dell’allevamento di Cadice sono usciti dai recinti in un gruppo compatto e hanno completato il percorso in 4 minuti e 7 secondi. Non male come tempistica considerando che il tragitto copre una distanza di 848 metri. Sei persone sono rimaste ferite nel primo giorno della corsa. Fonti mediche citate dall’emittente Rtve precisando che una persona ha riportato un trauma cranico, le altre cinque principalmente contusioni. Molti dei feriti sono stati ricoverati in ospedale.

