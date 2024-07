Fa disperdere le ceneri del marito all’insaputa della figlia: donna milanese condannata a risarcire 50mila euro

Per vent’anni ha onorato le ceneri di suo padre. O almeno ha creduto di farlo, dal momento che l’urna era vuota. Sua madre aveva infatti disperso i resti del defunto senza dire niente a nessuno. La donna è stata dunque denunciata, e condannata dalla X sezione del Tribunale civile di Milano al pagamento di danni non patrimoniali che, in assenza di precedenti giurisprudenziali, sono stati quantificati in via equitativa in 50mila euro.

La vicenda

La tensione tra madre e figlia degenera nel 2014, quando la prima impedisce alla seconda di salire in casa per onorare l’urna funeraria in seguito ad alcuni dissapori. Poi, la scoperta delle ceneri disperse, senza che – stando a quanto scrive il Corriere – il defunto avesse lasciato un espresso consenso in merito. Dunque, la denuncia, e poi la sentenza che riconosce la lesione del «diritto secondario di sepolcro». Ovvero «la facoltà di accedere alla tomba per compiervi gli atti di culto e di pietà verso le salme dei propri congiunti seppellitivi, nonché il diritto di impedire atti che turbino queste pratiche».

La sentenza

Il diritto dei familiari ad avere un luogo dove onorare il defunto sarebbe tutelato non solo dall’art. 19 della Costituzione, che riguarda la libertà religiosa, ma anche dall’articolo 2, in quanto «inalienabile ed intangibile esplicazione di un diritto della personalità», ha scritto nella sentenza il giudice Damiano Spera. Per la sentenza ha dunque pesato «la mancanza di rispetto per le volontà del defunto e per il diritto della figlia di partecipare o essere informata della decisione di disperdere le ceneri del padre». E la «privazione del culto del defunto», per il fatto che la figlia abbia «scoperto dopo 20 anni che l’urna, che credeva contenere le ceneri del padre, era sempre stata vuota, subendo così l’odioso inganno, prolungato nel tempo, di onorare per anni il padre di fronte a un’urna vuota, facendo affidamento sulle assicurazioni della madre che contenesse le ceneri del padre».

Foto copertina: ID 96099733 © Syda Productions | Dreamstime.com

Leggi anche: