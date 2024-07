Orietta Berti si sente una rockstar: «L’età? A 81 anni ho la stessa energia di trent’anni fa»

La cantante Orietta Berti si sente una rockstar. A 81 anni è sempre in tv, da giurata nei concorsi musicali, e madrina al Pride di Milano oltre che duettante con Fiorello nel brano Una vespa in 2. Oggi a La Stampa dice che «è Fiorello che ha iniziato a chiamarmi così: “la mia rockstar”. Scherza, naturalmente, però devo dire che quando vedo tutti quei giovani ai miei concerti, che ballano e cantano a squarciagola insieme a me, un po’ mi ci sento». Dice che il suo look è dovuto al fatto che «ho lo stesso costumista dei Maneskin, Jovanotti e Achille Lauro: Niccolò Cerioni. Ma l’ho conosciuto prima io di loro! Ha iniziato a lavorare con me. È bravissimo». L’età, invece, «è un mero numero sulla carta d’identità. Alla mia età viaggio ancora tutti i giorni, faccio un sacco di cose, tra programmi tv, concerti, pubblicità da registrare: mi fermo giusto per il cambio d’abito. Ho la stessa energia di trent’anni fa».

Il marito Osvaldo

Con il marito Osvaldo è sposata da 57 anni: «Quando lavori insieme, è più facile: non hai il tempo di litigare dato che sei sempre in mezzo alla gente». Poi racconta: «Quando ci siamo conosciuti Osvaldo faceva le gare di rally: era solo un hobby ma era molto bravo. Io però gli dissi: “Scegli, o stai con me o fai quello che vuoi”. E lui mollò tutto». È diventato il suo manager «per la mia sicurezza. Poi negli ultimi tempi ha mollato, perché quello del manager è un lavoro faticoso, e sono subentrati i miei figli, prima Otis e poi adesso Omar». Aveva rifiutato anche Sanremo 2021: «Eccome. Sia io che Osvaldo non intendevamo partecipare. Il mio agente Pasquale Mammaro fece però di testa sua e mi propose ad Amadeus, senza dirmi nulla: io lo scoprii in diretta tv, mentre al Tg1 annunciavano i Big. Quel giorno ci arrabbiammo tantissimo con lui ma ora devo riconoscere che aveva ragione. Quel festival mi svoltò la carriera».

