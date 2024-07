Parlamento europeo, Le Pen e Salvini aderiscono al gruppo dei Patrioti: Bardella capogruppo e Vannacci tra i vicepresidenti

Si è conclusa al Parlamento europeo la riunione costitutiva del nuovo gruppo Patrioti per l’Europa, che continua a crescere dopo che si è unito anche Rassemblement National, il partito di estrema destra a guida Marine Le Pen. Jordan Bardella è stato eletto dagli eurodeputati come capogruppo. E tra i sei vicepresidenti vi è anche il generale Roberto Vannacci, eletto alle elezioni europee tra le fila della Lega. Oltre a Le Pen, in mattinata anche Matteo Salvini ha annunciato la sua adesione ai Patrioti, che si aggiunge ai tre partiti fondatori, l’ungherese Fidesz, l’austriaco Fpo ed il ceco Ano, e all’estrema destra olandese del Pvv di Geert Wilders, agli spagnoli di Vox, ai fiamminghi del Vlaams Belang, ai portoghesi di Chega e ai danesi del Dansk Folkeparti. «Questa nuova fazione di destra mira ad essere una forza decisiva nel plasmare il futuro dell’Europa e potrebbe diventare la terza più grande del Parlamento europeo», ha dichiarato Zoltan Kovacs, portavoce del primo ministro ungherese Viktor Orbán.

